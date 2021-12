Goldpreis: Nach Fed-Aussagen deutlich höher

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Des Weiteren gehen die US-Notenbanker gegenwärtig davon aus, bis Ende 2022 insgesamt drei Zinserhöhungen á 25 Basispunkte durchzuführen. Der Dollar fiel daraufhin signifikant unter sein zuvor erzieltes Dreiwochenhoch. Bergab ging es auch mit den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Beides ließ den Goldpreis in deutlich höhere Regionen ansteigen. Als nächstes dürften sich die Akteure für die heutigen Notenbanksitzungen der EZB und der Bank of England stark interessieren. Außerdem stehen am Nachmittag noch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Anstieg von 184.000 auf 200.000 gerechnet.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 20,30 auf 1.784,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Kauflaune nach EIA-Update

Weil der am gestrigen Mittwoch veröffentlichte Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA einen deutlich höher als prognostizierten Lagerrückgang beinhaltet hat, tendierte der Ölpreis deutlich bergauf. Statt eines erwarteten Lagerminus von 2,1 Millionen Barrel fiel die Reduktion mit 4,6 Millionen Barrel mehr als doppelt so hoch aus. Trotz der Sorgen um die Virusvariante Omikron kletterte die Ölnachfrage der Raffinerien auf 23,2 Millionen Barrel pro Tag. Am Nachmittag könnten weitere US-Konjunkturindikatoren wie der Konjunkturausblick der Philadelphia Fed oder wichtige Einkaufsmanagerindizes dem fossilen Energieträger neue Impulse liefern.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,86 auf 71,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 74,65 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com, Julian Mezger