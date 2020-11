Goldpreis: Nachlassende Risikoaversion und Dollarstärke bremsen

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten nun für diverse wichtige US-Konjunkturindikatoren stark interessieren. Neben der US-Inflationsrate für den Monat Oktober steht auch die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Inflationsrate von 1,4 auf 1,5 Prozent p.a. erhöht haben und die Zahl neuer Arbeitsloser leicht gesunken sein. Außerdem melden sich im Tagesverlauf diverse Notenbanker der EZB, Bank of England und Fed zu Wort und könnten im Falle neuer Hinweise bezüglich der künftigen Geldpolitik den Goldpreis entsprechend beeinflussen.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,40 auf 1.868,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Neue IEA-Prognosen am Vormittag

An den Ölmärkten dürften sich die die Akteure für den anstehenden Monatsbericht der Internationalen Energieagentur und dessen Nachfrageprognosen stark interessieren. Angesichts steigender Covid-19-Neuinfektionen in Europa und Nordamerika können nach unten revidierte Zahlen nicht ausgeschlossen werden. Dank der durch Biontech und Pfizer ausgelösten Impfstoff-Hoffnung haben Investoren dem fossilen Energieträger eifrig "Vorschusslorbeeren" verteilt. Ob diese übertrieben waren, dürfte sich in den kommenden Handelstagen herausstellen.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.55 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 41,32 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,09 auf 43,71 Dollar zurückfiel.







