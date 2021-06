Goldpreis: Stärkster Monatsgewinn seit Juli vergangenen Jahres

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Der Dollarindex wies hingegen zum zweiten Mal in Folge einen Monatsverlust aus. Nach 2,1 Prozent im April verlor er im Mai 1,6 Prozent an Wert. Auch von der "Inflationsfront" erhält die Krisenwährung weiterhin Rückenwind, nachdem die deutsche Mai-Inflationsrate mit 2,3 Prozent auf den höchsten Stand seit September 2008 geklettert war. Am Nachmittag steht die Teuerungszone für die Eurozone zur Bekanntgabe an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich diese von 1,6 auf 1,9 Prozent beschleunigt haben. In der zweiten Wochenhälfte dürfte das Thema Inflation höchstwahrscheinlich in den Hintergrund treten und durch die anstehende Datenflut vom US-Arbeitsmarkt abgelöst werden.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) gegenüber Freitag um 7,90 auf 1.913,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Hochspannung wegen OPEC-Sitzung

Heute treffen sich die OPEC-Staaten plus Russland, um über ihre künftige Förderpolitik zu beraten. Im Juli wird mit leichten Lockerungen der Förderkürzungen gerechnet. Eine große Unbekannte stellt allerdings das Ölförderland Iran dar. Sollten die Sanktionen gegen das Land gelockert werden, droht den Weltmärkten ein höheres Ölangebot.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future gegenüber Freitag um 1,29 auf 67,61 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,85 auf 70,17 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ded pixto / Shutterstock.com, tankist276 / Shutterstock.com