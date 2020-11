Goldpreis: Stärkster Monatsverlust seit vier Jahren möglich

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Aktuell beläuft es sich auf 5,6 Prozent. Obwohl sich die aktuelle Corona-Lage - insbesondere in Europa und Nordamerika - alles andere als ermutigend darstellt, wird an den Finanzmärkten bereits auf eine wirtschaftliche Erholung gewettet. Mit drei vielversprechenden Impfstoffen in der Pipeline, stufen Investoren die Chance auf ein Ende der Pandemie offensichtlich als relativ hoch ein. Ein Ende der Verschuldungsspirale dürfte damit aber höchstwahrscheinlich nicht verbunden sein. Am Abend erfahren die Akteure an den Goldmärkten, wie sich an den Terminmärkten die Stimmung der spekulativen Marktakteure in der Woche zum 24. November verändert hat. Der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC dürfte aufgrund der markanten Goldpreisschwäche durch eine wachsende Skepsis gekennzeichnet sein.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 12,40 auf 1.775,70 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Dicke Minuszeichen zum Wochenstart

Mit dem Thanksgiving-Wochenende endet in den USA die Reisesaison. In den vergangenen neun Wochen haben sich laut US-Energiebehörde EIA fünfmal die gelagerten Benzinmengen erhöht. Allein in den vergangenen beiden Wochen gab es Zuwächse von 2,2 Millionen bzw. 2,61 Millionen Barrel zu vermelden. Heute und morgen werden die OPEC+-Staaten online über die künftige Förderpolitik beraten. Analysten rechnen damit, dass die ursprünglichen Förderkürzungen auch im kommenden Jahr beibehalten werden. Derzeit herrscht diesbezüglich dennoch ein hohes Maß an Unsicherheit.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,96 auf 44,57 Dollar, während sein Pendant Brent um 1,07 auf 47,18 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Scott Olson/Getty Images, FikMik / Shutterstock.com