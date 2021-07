Goldpreis: Starke Kaufwelle unter großen Terminspekulanten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC ging es mit deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) in der Woche zum 6. Juli von 162.200 auf 182.800 Kontrakte (+12,7 Prozent) nach oben, weil sie ihr Long-Exposure um 16.300 Futures kräftig erhöht und zugleich ihr Short-Engagement um 4.250 Kontrakte zurückgefahren haben. Kleine Terminspekulanten (Non-Reportables) sind im Berichtszeitraum hingegen skeptischer. Sie haben ihre Netto-Long-Position von 32.900 auf 31.900 Futures (-3,0 Prozent) zurückgefahren. Der Goldpreis reagierte darauf mit einer Rückkehr über die Marke von 1.800 Dollar.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 10,00 auf 1.800,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Auf Konsolidierungskurs

In der vergangenen Woche markierte der Ölpreis den höchsten Stand seit drei Jahren. Einen ordentlichen Satz nach oben machte aber auch der CBOE-Ölvolatilitätsindex, der in der Spitze von 33 auf 42 Prozent geklettert war. Nach wie vor herrscht hinsichtlich der künftigen Förderpolitik der OPEC+-Staaten ein hohes Maß an Verunsicherung. In den USA wird hingegen wieder verstärkt nach Öl gebohrt. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes wies bei den nordamerikanischen Bohraktivitäten zum zehnten Mal in Folge einen Anstieg aus. Diesmal hat sich die Zahl der Öl-Bohranlagen von 376 auf 378 leicht erhöht.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 74,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 75,33 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Africa Studio / Shutterstock.com, Scott Olson/Getty Images