Goldpreis und Ölpreis

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve nahm das Interesse an sicheren Geldanlagen weiter zu und trieb den Goldpreis über die psychologisch wichtige Marke von 3.000 Dollar.

von Jörg Bernhard



Die Fed wird höchstwahrscheinlich die Zinssätze zwar unverändert belassen, allerdings dürften sich die Anleger am morgigen Mittwoch vor allem für die aktualisierten wirtschaftlichen Prognosen der Zentralbank sowie die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell stark interessieren. Von ihnen erhoffen sie sich neue Hinweise zur künftigen Geldpolitik . Die geopolitischen Risiken sind nach der Welle israelischer Luftangriffe im Gazastreifen deutlich gestiegen. Dies könnte das Ende der fast zweimonatigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bedeuten. Zudem sprach US-Präsident Donald Trump am Montag gegen den Iran Warnungen aus, dass man das Land für weitere Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen verantwortlich machen werde. Diese haben nämlich zuletzt US-amerikanische und andere ausländische Schiffe im Roten Meer angegriffen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 17,70 auf 3.023,80 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Anhaltende Erholungstendenz

Der wieder aufgeflammte Gaza-Krieg hat den Ölpreis weiter verteuert. Geholfen hat dem fossilen Energieträger aber auch die besser als erwarteten Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion, die am gestrigen Montag veröffentlicht wurden und mit plus 5,9 Prozent die Analystenprognosen übertroffen hatten. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (21.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerplus in Höhe von 4,25 Millionen Barrel gemeldet.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 67,92 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 71,45 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net