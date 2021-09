Goldpreis: Vor dem Wochenende über 1.800 Dollar

Die am gestrigen Donnerstag gemeldeten wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen mit 310.000 auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Pandemie zurück. Damit wurden die Analystenprognosen signifikant unterschritten. Am Nachmittag dürften sich die Akteure an den Goldmärkten für die Entwicklung der US-Produzentenpreise für den Monat August stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 6,2 auf 6,6 Prozent p.a. beschleunigt haben. Von erheblichem Interesse dürfte aber auch der Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sein. In den vergangenen vier Wochen sind die spekulativen Marktakteure deutlich optimistischer geworden.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,00 auf 1.803,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leichte Erholung

Wegen des US-Feiertags am Montag lieferte die US-Energiebehörde EIA erst am gestrigen Donnerstag seinen Wochenbericht ab. Dieser fiel gemischt aus. Während das Minus bei den gelagerten Ölreserven mit1,53 Millionen Barrel erheblich geringer als erwartet ausgefallen war, übertraf der Lagerrückgang bei Benzin (minus 7,22 Millionen Barrel) die Prognosen um mehr als das Doppelte. Wie freitags gewohnt, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MESZ) erholte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,52 auf 68,66 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,61 auf 72,06 Dollar anzog.





