Goldpreis: Warten auf US-Inflationsdaten

Goldpreis und Ölpreis

Derzeit kann man dem Goldpreis eine leichte technische Korrektur attestieren. Wichtige US-Konjunkturindikatoren sowie die Zinsentscheidung der Fed könnten ihm neue Impulse verleihen.

von Jörg Bernhard



Am Nachmittag stehen zum Beispiel wichtige Daten zur Entwicklung der US-Inflation (14.30 Uhr) zur Bekanntgabe an. So erfahren die Marktakteure, wie sich jenseits des Atlantiks im November die Konsumentenpreise entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Inflationsrate von 3,2 auf 3,1 Prozent p.a. leicht abgeschwächt haben, während die Kerninflation mit 4,0 Prozent unverändert blieb. Der Mittwoch dürfte dann richtig spannend werden, schließlich steht am Abend die letzte Zinsentscheidung des Jahres auf der Agenda. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 98 Prozent an, dass an der Zinsschraube (noch) nicht gedreht wird. Von der nachfolgenden Pressekonferenz erhoffen sich die Marktakteure dann aktuelle Hinweise zur weiteren Geldpolitik der Fed.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 9,30 auf 2.003,00 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Leichte Erholungstendenz

Im frühen Dienstagshandel präsentiert sich der fossile Energieträger mit etwas höheren Notierungen. Huthi-Terroristen haben vor der Küste Jemens einen norwegischen Tanker mit einer Rakete angegriffen und dadurch zur Verunsicherung der Marktteilnehmer beigetragen. An den Ölmärkten sorgen sich die Akteure aber weiterhin, dass trotz der beschlossenen OPEC+-Förderkürzungen auch im kommenden Jahr das Angebot die Nachfrage übertreffen wird. Dies liegt auch an der hohen Ölproduktion in den USA. Nach US-Börsenschluss dürfte der Wochenbericht des American Petroleum Institute für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen und möglicherweise die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit anziehenden Notierungen. Bis gegen 8.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,61 auf 71,93 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,60 auf 76,63 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net