Goldpreis: Wegen Dollarstärke Rückwärtsgang eingelegt

Während zehnjährige US- Renditen auf den höchsten Stand seit drei Wochen geklettert sind, notiert der Dollarindex sogar in der Nähe seines Zweimonatshochs. Starke Kryptowährungen haben ebenfalls die Attraktivität von Gold belastet. Am Nachmittag dürften zwei Events für erhöhte Aufmerksamkeit an den Goldmärkten sorgen. Erstens: Um 13.00 Uhr steht die Zinsentscheidung der Bank of England zur Bekanntgabe an. Zweitens: Nach dem Challengerbericht über Stellenstreichungen (13.30 Uhr) sollen um 14.30 Uhr sollen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht werden. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem leichten Rückgang von 847.000 auf 830.000 gerechnet. Hohe Priorität hat nun das Verteidigen der Marke von 1.800 Dollar.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 10,60 auf 1.824,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gute Laune dank OPEC+ und EIA

Das disziplinierte Einhalten der von den OPEC+-Staaten beschlossenen Förderkürzungen sowie der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (EIA) haben dem fossilen Energieträger im frühen Donnerstagshandel positive Vorzeichen beschert. Laut EIA haben sich die in den USA gelagerten Ölmengen in der Vorwoche um 994.000 Barrel reduziert, obwohl Analysten im Durchschnitt mit einem Anstieg um 446.000 Barrel gerechnet hatten. Mit 475,7 Millionen Barrel bewegen sich die US-Lagerreserven nunmehr auf dem niedrigsten Stand seit März.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,47 auf 56,16 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,44 auf 58,90 Dollar anzog.





