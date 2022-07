Ölpreise erholen sich von erneutem Rutsch merklich - das steckt dahinter

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,02 US-Dollar. Das waren 5,38 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 5,54 Dollar auf 104,01 Dollar.

Die Ölpreisen profitierten von der freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Die an den vergangenen Tagen dominierenden Rezessionsängste sind etwas in den Hintergrund getreten. Am Vortag waren die Rohölpreise den zweiten Tag in Folge unter Druck geraten. Ausschlaggebend für die deutlichen Preisabschläge waren Ängste vor einer Eintrübung der globalen Konjunktur, die auch die weltweite Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel belasten würde.

Die US-Lagerbestände an Rohöl sind in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen. Die Vorräte kletterten im Vergleich zur Vorwoche laut Energieministerium um 8,2 Millionen auf 423,8 Millionen Barrel. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,6 Millionen gerechnet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com, Svetlana Tebenkova/iStockphoto