Warum die Ölpreise leicht nachgeben

GO

Heute im Fokus

ProSiebenSat.1 gelingt TV-Rechte-Coup. Umfrage: Deutsche fürchten um Spareinlagen. BVB-Boss: Können mit viel Selbstvertrauen nach München reisen. Merck will in Darmstadt offenbar hunderte Jobs streichen. Warnstreiks betreffen VW-Zeitarbeitsfirma. EZB-Direktorin überzeugt: EZB-Bilanz sollte nur so groß wie nötig sein.