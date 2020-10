Ölpreise mit deutlicher Erholung - US-Öl weiter unter 40 Dollar

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,08 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 93 Cent auf 37,98 Dollar. Obwohl US- Öl damit seit Monatsbeginn unterhalb der 40-Dollar-Marke liegt, konnten beide Sorten ihre Verluste wieder etwas eingrenzen.

Unterstützung kam hierbei von den asiatischen Börsen: Die Anleger hofften zuletzt, dass der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident Donald Trump das Krankenhaus bald verlassen könne, trotz widersprüchlicher Aussagen zu seinem Zustand.

Im Zuge des Nachfrageausfalls infolge der Corona-Krise und der Unsicherheit wegen der wieder ansteigenden Fallzahlen in Europa bleibt der Ölpreis jedoch weiterhin unter Druck. Auf der Produktionsseite stieg zudem zuletzt die Fördermenge aus Libyen, dies belastet den Ölmarkt zusätzlich.

/ssc/mis

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: iStockphoto