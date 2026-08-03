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Gold, Öl & Co.

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,218.71 USD 39.71 USD 1.25 %
News
Baumwolle
0.79 USD -0.03 USD -3.5 %
News
Bleipreis
1,827.85 USD -23.60 USD -1.27 %
News
Dieselpreis Benzin
2.21 EUR 0.00 EUR -0.09 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
108.50 EUR -2.85 EUR -2.56 %
News
Erdgaspreis - TTF
57.65 EUR -0.53 EUR -0.91 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.76 USD -0.02 USD -0.79 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,060.59 USD 7.13 USD 0.18 %
News
Haferpreis
3.15 USD -0.01 USD -0.32 %
News
Heizölpreis
101.71 USD -0.79 USD -0.77 %
News
Holzpreis
601.00 USD -13.00 USD -2.12 %
News
Kaffeepreis
3.22 USD 0.03 USD 0.85 %
News
Kakaopreis
4,402.00 GBP 391.00 GBP 9.75 %
News
Kohlepreis
118.75 USD 1.00 USD 0.85 %
News
Kupferpreis
13,944.85 USD 111.55 USD 0.81 %
News
Lebendrindpreis
2.31 USD -0.01 USD -0.28 %
News
Mageres Schwein Preis
0.98 USD -0.01 USD -1.34 %
News
Maispreis
4.51 USD 0.01 USD 0.28 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Milchpreis
15.64 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Naphthapreis (European)
732.55 USD -45.86 USD -5.89 %
News
Nickelpreis
16,775.00 USD -319.00 USD -1.87 %
News
Ölpreis (Brent)
85.13 USD 1.36 USD 1.62 %
News
Ölpreis (WTI)
81.42 USD 1.08 USD 1.34 %
News
Orangensaftpreis
1.58 USD 0.03 USD 2.19 %
News
Palladiumpreis
1,285.00 USD 30.50 USD 2.43 %
News
Palmölpreis
4,475.00 MYR -60.00 MYR -1.32 %
News
Platinpreis
1,662.00 USD 40.50 USD 2.5 %
News
Rapspreis
524.50 EUR 67.00 EUR 14.64 %
News
Reispreis
14.19 USD 0.02 USD 0.11 %
News
Silberpreis
58.92 USD 0.71 USD 1.22 %
News
Sojabohnenmehlpreis
312.70 USD -0.70 USD -0.22 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Sojabohnenpreis
11.73 USD 0.04 USD 0.36 %
News
Super Benzin
2.13 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
227.75 EUR 4.50 EUR 2.02 %
News
Zinkpreis
3,750.35 USD 39.90 USD 1.08 %
News
Zinnpreis
55,176.00 USD 517.50 USD 0.95 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 0.27 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,40 Prozent auf 4.069,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.053,46 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 59,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 58,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.621,50 US-Dollar) geht es um 2,93 Prozent auf 1.669,00 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 2,91 Prozent auf 1.291,00 US-Dollar, nach 1.254,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,22 Prozent auf 84,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,77 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 80,34 US-Dollar am Vortag auf 80,90 US-Dollar nach oben (+0,70Prozent).

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -3,50 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 08:43 Uhr steht ein Minus von -0,32 Prozent auf 3,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,16 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,33 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,16 Prozent auf 312,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 313,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,78 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,03 Prozent auf 101,44 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 102,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:54 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,21 Prozent auf 118,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com