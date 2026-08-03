Rohstoffkurse am Vormittag

Gold, Öl & Co.

04.08.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,40 Prozent auf 4.069,80 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.053,46 US-Dollar.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 1,46 Prozent auf 59,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 58,21 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.621,50 US-Dollar) geht es um 2,93 Prozent auf 1.669,00 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 2,91 Prozent auf 1.291,00 US-Dollar, nach 1.254,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 1,22 Prozent auf 84,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 83,77 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 80,34 US-Dollar am Vortag auf 80,90 US-Dollar nach oben (+0,70Prozent).

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -3,50 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 08:43 Uhr steht ein Minus von -0,32 Prozent auf 3,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,16 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,33 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,16 Prozent auf 312,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 313,40 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,01 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,78 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,03 Prozent auf 101,44 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 102,50 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 09:54 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,21 Prozent auf 118,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net