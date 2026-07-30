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Rohstoffe im Blick

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,229.50 USD -6.60 USD -0.2 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.02 USD -1.98 %
News
Bleipreis
1,844.00 USD -1.85 USD -0.1 %
News
Dieselpreis Benzin
2.15 EUR -0.03 EUR -1.19 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
105.25 EUR -1.65 EUR -1.54 %
News
Erdgaspreis - TTF
52.78 EUR -2.22 EUR -4.04 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.69 USD 0.00 USD -0.11 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,271.49 USD 24.45 USD 0.58 %
News
Haferpreis
3.16 USD -0.01 USD -0.24 %
News
Heizölpreis
99.33 USD -1.06 USD -1.05 %
News
Holzpreis
579.50 USD -7.00 USD -1.19 %
News
Kaffeepreis
3.28 USD 0.01 USD 0.34 %
News
Kakaopreis
4,301.00 GBP -44.00 GBP -1.01 %
News
Kohlepreis
117.05 USD 1.00 USD 0.86 %
News
Kupferpreis
14,167.25 USD -22.75 USD -0.16 %
News
Lebendrindpreis
2.34 USD 0.02 USD 0.96 %
News
Mageres Schwein Preis
0.97 USD -0.01 USD -1.28 %
News
Maispreis
4.38 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Mastrindpreis
3.53 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Milchpreis
16.64 USD -0.11 USD -0.66 %
News
Naphthapreis (European)
668.77 USD -14.47 USD -2.12 %
News
Nickelpreis
16,910.00 USD -214.00 USD -1.25 %
News
Ölpreis (Brent)
79.62 USD 0.17 USD 0.21 %
News
Ölpreis (WTI)
75.11 USD -0.11 USD -0.15 %
News
Orangensaftpreis
1.58 USD -0.02 USD -1.25 %
News
Palladiumpreis
1,378.50 USD 10.50 USD 0.77 %
News
Palmölpreis
4,500.00 MYR -60.00 MYR -1.32 %
News
Platinpreis
1,763.00 USD 21.00 USD 1.21 %
News
Rapspreis
523.50 EUR 4.75 EUR 0.92 %
News
Reispreis
14.09 USD 0.04 USD 0.25 %
News
Silberpreis
61.87 USD -0.23 USD -0.37 %
News
Sojabohnenmehlpreis
310.10 USD 0.80 USD 0.26 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Sojabohnenpreis
11.54 USD 0.02 USD 0.17 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.02 EUR -1.00 %
News
Weizenpreis
221.00 EUR -0.25 EUR -0.11 %
News
Zinkpreis
3,736.00 USD 7.15 USD 0.19 %
News
Zinnpreis
56,199.00 USD 510.50 USD 0.92 %
News
Zuckerpreis
0.15 USD 0.00 USD 0.53 %
News

Am Donnerstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,43 Prozent auf 4.265,23 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.247,04 US-Dollar).

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Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,37 Prozent auf 61,87 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 62,10 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 0,66 Prozent auf 1.753,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.742,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 0,40 Prozent auf 1.373,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.368,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 79,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,45 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,45 Prozent.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 75,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 75,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 09:00 Uhr fällt der Baumwolle um -1,98 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,82 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,37 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,40 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,32 Prozent auf 310,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 309,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,15 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,11 Prozent auf 2,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,79 Prozent auf 99,59 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 100,39 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (116,05 US-Dollar) geht es um 0,82 Prozent auf 117,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com