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Gold, Öl & Co. aktuell

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse am Vormittag

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,069.00 USD -9.50 USD -0.31 %
News
Baumwolle
0.78 USD -0.01 USD -0.85 %
News
Bleipreis
1,890.00 USD 12.00 USD 0.64 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR 0.22 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
174.49 EUR 7.10 EUR 4.24 %
News
Erdgaspreis - TTF
104.88 EUR 4.89 EUR 4.89 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.90 USD -0.05 USD -1.83 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,875.36 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Heizölpreis
126.54 USD 1.32 USD 1.05 %
News
Holzpreis
520.00 USD 2.00 USD 0.39 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Kakaopreis
4,143.00 GBP -14.00 GBP -0.34 %
News
Kohlepreis
145.20 USD 0.35 USD 0.24 %
News
Kupferpreis
14,449.00 USD -111.00 USD -0.76 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.03 USD -1.44 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.01 USD -1.38 %
News
Maispreis
4.48 USD -0.04 USD -0.83 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD -0.14 USD -3.88 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
926.14 USD 2.12 USD 0.23 %
News
Nickelpreis
15,240.00 USD -120.00 USD -0.78 %
News
Ölpreis (Brent)
117.64 USD 2.76 USD 2.4 %
News
Ölpreis (WTI)
104.12 USD 2.12 USD 2.08 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD -0.13 USD -10.27 %
News
Palladiumpreis
982.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,449.00 MYR 58.00 MYR 1.32 %
News
Platinpreis
1,432.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
528.75 EUR 0.50 EUR 0.09 %
News
Reispreis
17.44 USD 0.03 USD 0.14 %
News
Silberpreis
49.13 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
324.70 USD -4.60 USD -1.4 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD 0.26 %
News
Sojabohnenpreis
12.22 USD 0.02 USD 0.14 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
227.00 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,955.50 USD -24.50 USD -0.62 %
News
Zinnpreis
48,795.00 USD -1,605.00 USD -3.18 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -0.56 %
News

Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um -0,84 Prozent auf 3.991,03 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.024,71 US-Dollar.

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Währenddessen wird der Silberpreis bei 50,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (52,08 US-Dollar).

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -2,83 Prozent auf 1.444,00 US-Dollar, nach 1.486,00 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -2,33 Prozent auf 984,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.008,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 09:58 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,79 Prozent stärker bei 116,94 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 114,88 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 103,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (102,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Baumwolle bergauf. Der Baumwolle steigt 0,03 Prozent auf 0,79 US-Dollar, nach 0,79 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Maispreis um 10:00 Uhr auf 4,49 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,51 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:30 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,08 Prozent stärker bei 12,21 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 12,20 US-Dollar.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 329,30 US-Dollar am Vortag auf 328,30 US-Dollar nach unten (--0,30 Prozent).

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,70 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um -0,62 Prozent auf 0,19 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,95 US-Dollar am Vortag auf 2,92 US-Dollar nach unten (--1,12 Prozent).

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 125,22 US-Dollar am Vortag auf 125,75 US-Dollar nach oben (+0,42Prozent).

Derweil geht es für den Kohlepreis bergauf. Der Kohlepreis steigt 0,10 Prozent auf 145,00 US-Dollar, nach 144,85 US-Dollar am Vortag.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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