Silberpreis: Heftige Verkaufswelle an den Terminmärkten

Silberpreis und Ölpreis

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC war von starken Verwerfungen gekennzeichnet.

von Jörg Bernhard



So hat zum Beispiel in der Woche zum 27. Juni unter anderem das allgemeine Interesse an Silber-Futures stark nachgelassen. Die Zahl offener Kontrakte (Open Interest) hat sich nämlich innerhalb einer Woche von 152.600 auf 123.500 Futures (-19,1 Prozent) reduziert. Dies stellt den stärksten Einbruch seit über 14 Jahren dar. Große Terminspekulanten (Non-Commercials) haben ihre Long-Seite deutlich stärker zurückgefahren als ihr Short-Exposure, was zu einem Rückgang ihrer Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 20.050 auf 19.050 Kontrakte (-5,0 Prozent) geführt hat. Deutlich stärker ging es mit dem Optimismus kleiner Terminspekulanten (Non-Reportables) bergab. Deren Netto-Long-Position hat sich im Berichtszeitraum nämlich von 16.150 auf 10.300 Futures (-36,2 Prozent) reduziert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Silberpreis stabilen Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Silber (September) um 1,045 auf 23,065 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Unaufgeregter Wochenauftakt

Der Ölpreis zeigt sich im frühen Montagshandel kaum verändert. Sorgen um eine drohende Rezession sowie befürchtete Förderkürzungen kompensieren sich derzeit in ihrer Wirkung auf den Ölpreis. Am Mittwoch findet in Wien ein Treffen der OPEC-plus-Staaten statt, welches neue Impulse für den Ölhandel liefern könnte. Die freiwillige Förderkürzung Saudi-Arabiens brachte bislang nicht den erhofften Rebound. Ebenfalls interessant: Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies ein leichtes Minus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 546 auf 545 und damit auf das niedrigste Niveau seit April 2022 reduziert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 70,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,07 auf 75,48 Dollar anzog.





