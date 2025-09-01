DAX23.731 -1,3%ESt505.339 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,42 +1,9%Gold3.481 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Syrien plant erstmals seit Bürgerkrieg wieder Ölexport

02.09.25 10:50 Uhr

DAMASKUS (dpa-AFX) - Syrien hat erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 wieder Öl für den Export vorbereitet. Ein unter griechischer Flagge fahrender Tanker verließ den syrischen Hafen Tartus mit 600.000 Barrel Rohöl, wie die Staatsagentur Sana am Montagabend berichtete. Dem Schiffs-Trackingdienst Marinetraffic zufolge hatte der Tanker zunächst kein Ziel und lag vor der syrischen Mittelmeerküste.

Nach Informationen des syrischen Staatsfernsehens soll das Schiff zunächst Griechenland ansteuern. Der Wert der Ladung soll umgerechnet etwa 30 Millionen Euro betragen. Entgegen dem Sana-Bericht sagte ein Vertreter der syrischen Öl-Transportgesellschaft dem TV-Sender, eine Exportlieferung sei bereits abgeschlossen und dies sei nun der zweite Export seit 2011.

Sanktionen brachten Ölhandel zum Erliegen

In Syrien war 2011 nach Protesten gegen die Regierung des damaligen Machthabers Baschar al-Assad ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Vorher produzierte das arabische Land täglich etwa 380.000 Barrel Öl und exportierte davon etwa ein Drittel vor allem in die Europäische Union. Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft deckten etwa ein Viertel im syrischen Staatshaushalt. Auf dem Weltmarkt fielen diese geringen Exporte allerdings kaum ins Gewicht.

Im Zuge der internationalen Sanktionen gegen Syrien, die gegen die Assad-Regierung nach der brutalen Niederschlagung von Protesten verhängt wurde, kam der Handel zum Erliegen. Zudem wurden Öl- und Gasleitungen und andere Infrastruktur während des Kriegs beschädigt oder zerstört.

Assad wurde im vergangenen Dezember gestürzt. Im Zuge des Umbruchs haben die EU wie auch die USA begonnen, viele der Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufzuheben./jot/DP/stk