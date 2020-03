Ölpreise fallen ins Bodenlose

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise befürchten Investoren einen Preiskrieg. Zudem belastet die Coronavirus-Krise immer mehr. Zeitweise sind die Ölpreise um etwa ein Drittel eingebrochen. Im Mittagshandel pendelten sich die Verluste auf jeweils etwas mehr als 20 Prozent ein.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 36,48 US-Dollar. Damit lag der Preis 19,82 Prozent niedriger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sackte um 19,22 Prozent auf 33,58 Dollar ab. Es handelt sich um den stärksten prozentualen Einbruch am Ölmarkt seit dem Golfkrieg 1991. Damals waren die Ölpreise nach der irakischen Invasion in Kuwait zunächst rasant gestiegen. Als sich am Ölmarkt aber keine Engpässe gezeigt hatten, waren die Notierungen schnell gefallen.

Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen. In der Spitze rutschte der US-Ölpreis bis auf 27,34 Dollar und der für Brent-Öl auf 31,02 Dollar ab. Als Ursache für den Einbruch gelten die gescheiterten Verhandlungen des Ölkartells Opec mit den in der sogenannten "Opec+" zusammengefassten Förderländern wie Russland. Am vergangenen Freitag konnten sich die Verhandlungspartner der Opec+ auf keine neue Vereinbarung einigen. Selbst eine Verlängerung der bestehenden Förderbeschränkung fehlte in der Abschlusserklärung der beteiligten Staaten.

Hintergrund ist ein Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die künftige Fördermenge, der mittlerweile weiter zu eskalieren droht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichtet, könnte Saudi-Arabien die Fördermenge in den kommenden Monaten erhöhen. Das dürfte andere Ölstaaten wie Russland ebenfalls provozieren, über eine höhere Fördermenge nachzudenken.

Außerdem belastet nach wie vor die Sorge vor den wirtschaftlichen Folge der Coronavirus-Krise die Ölpreise. Derzeit werden zahlreiche Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft nach unten revidiert, was auch zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen dürfte.

"Dem Ölmarkt droht damit im zweiten Quartal ein massives Überangebot, zumal die Nachfrage wegen der Virus-Pandemie noch für einige Zeit stark beeinträchtigt bleiben dürfte", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Er rechnet bei den Ölpreisen mit einer längeren Phase der Bodenbildung mit stärkeren Preisausschlägen in beide Richtungen.

IEA erwartet erstmals seit 2009 fallende Rohölnachfrage

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der Corona-Epidemie erstmals seit der globalen Finanzkrise mit einer fallenden Nachfrage nach Erdöl. Wie die IEA in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht schreibt, geht sie für das ganze Jahr 2020 von einem Rückgang der Erdölnachfrage um 90 000 Barrel je Tag aus. Bisher war die Organisation noch von einem Anstieg um 800 000 Barrel je Tag ausgegangen.

Die Prognose stellt eine deutliche Verschärfung der jüngsten Prognose dar. Diese hatte eine schrumpfende Nachfrage allein für das erste Quartal 2020 vorhergesehen. Jetzt aber erwartet die IEA eine schrumpfende Nachfrage für das ganze Jahr. Ein solcher Nachfrageeinbruch ist das letzte Mal nach der globalen Finanzkrise im Rezessionsjahr 2009 aufgetreten.

"In den letzten Wochen hat sich das Coronavirus von einer chinesischen Gesundheitskrise zu einem globalen Gesundheitsnotfall entwickelt", stellt die IEA in ihrem Bericht fest. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus hätten zu einer drastischen Reduzierung des internationalen und nationalen Transports auf der ganzen Welt geführt.

Die IEA macht ihre Prognose davon abhängig, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr wieder einigermaßen normalisiert. Sollte dies nicht der Fall sein, rechnet die IEA mit einem wesentlich stärkeren Nachfragerückgang von im Extremfall 730 000 Barrel je Tag.

Bernstein rät zur Vorsicht bei Ölaktien und stuft den Sektor ab

Sorgen vor einem Ölpreiskrieg und zugleich zahlreiche Unsicherheiten rund um das globale Wirtschaftswachstum und die Erdöl-Nachfrage stimmen Bernstein Research inzwischen vorsichtig für die europäische Ölbranche. Das Analysehaus senkte seine Einschätzung für den Sektor von "Overweight" auf "Market Weight". Zugleich nahm Analyst Oswald Clint in seiner am Montag vorliegenden Studie nun auch eine negativere Sicht ein hinsichtlich der Aktien von Royal Dutch Shell (Shell B), Eni und TOTAL. BP indes bekräftigte er auf "Overweight".

Shell, Eni und Total senkte Clint nun auf "Market-Perform" und kappte zugleich deren Kursziele deutlich: So sieht der Experte das Ziel der Shell-B-Aktie bei 1700 Pence nach bislang 3300 Pence. Das Kursziel für Eni kappte er von 20 auf 11 Euro und das von Total von 65 auf 36 Euro. Sämtliche Kurse liegen aktuell inzwischen sogar noch unter den neuen Zielen des Experten. Für die weiterhin zum Kauf empfohlene BP-Aktie senkte er das Kursziel zugleich von 700 auf 470 Pence, womit er dadurch noch ein Kurspotenzial von mehr als 50 Prozent sieht.

"Fundamentaldaten dürften kurzfristig zurzeit nicht überzeugen", schrieb Clint unter Verweis auf das kräftig getrübte Umfeld für integrierte Ölkonzerne, also solche, die nicht nur in der Ölförderung, sondern auch in der Veredelung tätig sind. "Die gesamtwirtschaftliche Situation für die Ölpreise wird nun wahrscheinlich erst einmal schlechter, bevor es wieder besser läuft."

Der bereits erwartete Erdöl-Überschuss im laufenden Jahr dürfte wohl noch steigen, erwartet er. Die Nachfrageschätzungen seien an diesem Tag bereits gekappt worden und wegen des sich abzeichnenden Ölpreiskrieges könnte der "sehr flüssige und unsicherere Angebotsbeitrag der Opec+" die Lage noch verschlimmern. "Investoren erwarten inzwischen nur noch ein Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts von um die 2,3 Prozent nach bislang 3,3 Prozent", schrieb er. Das würde ein Null-Wachstum der Ölnachfrage in seinem Modell bedeuten. Diese Problematik werde kurzfristig noch verschärft durch das wahrscheinlich steigende Angebot von Saudi Arabien und Russland.

Nach den am Freitag gescheiterten Verhandlungen zwischen der Ölförderer-Organisation Opec und der Opec+, zu der auch Russland zählt, könnte nun ein Preiskrieg drohen. Denn: Zwischen Saudi-Arabien und Russland ist ein Streit über die künftige Erdölfördermenge entbrannt, der zu eskalieren droht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt Saudi-Arabien, die Fördermenge in den kommenden Monaten zu erhöhen. Das könnte dann unter anderem wiederum Russland provozieren, über eine höhere Fördermenge nachzudenken.

Zwar gefalle ihm die langfristige Sicht auf Ölaktien, schrieb nun Clint, doch kurzfristig empfehle er den Bestand zu reduzieren. Im Vergleich zu einer Dividendenrendite von im Schnitt 8,1 Prozent seien die nun durchschnittlich erwarteten 5,3 Prozent schwach.

Die entsprechenden negativen Gewinnrevisionen und der schwache freie Barmittelfluss werden die Aktien von Shell, Total, Eni, Equinor und Repsol am heftigsten treffen, erwartet der Bernstein-Analyst. Für BP und Galp sollte es indes deutlich besser laufen. Dabei verwies Clint unter anderem auf einen besseren freien Barmittelfluss sowie auch auf Mittelzuflüsse durch Verkäufe und Vorteile durch Raffinerie-Rohstoffe in Kanada.

Entsprechend der Einstufung "Market Perform" erwartet Bernstein Research, dass die Kursentwicklung in den kommenden zwölf Monaten um bis zu 15 Prozentpunkte über oder unter der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen wird. Eingestuft mit "Outperform" sollte die Kursentwicklung im selben Zeitraum um mehr als 15 Prozentpunkte über der Entwicklung des MSCI Pan Europe Index liegen.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: archigraf / Shutterstock.com, iStockphoto