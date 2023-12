Darum drehen die Ölpreise in die Verlustzone

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Vormittag entwickeln

So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Mittag am Rohstoffmarkt

Heute im Fokus

CTS steigt wohl in Bieterwettstreit um See Tickets ein. Chinesische Konkurrenten bedrohen wohl mit eigenen KI-Chips NVIDIAs Vormachtstellung. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus. Finanzinvestoren offenbar an Macy's interessiert. EU-Einigung: Verschärfte Regulierung für künstliche Intelligenz geplant. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne.