DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,49 -2,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin97.071 -0,4%Euro1,1741 +0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.867 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Israel akzeptiert Trump-Plan: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung
Top News
HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig HORNBACH-Aktie sackt ab: Umsatz steigt, Ergebnis rückläufig
Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung Wolfspeed-Aktie: Spektakulärer Kursanstieg um 1.700 % nach Insolvenz-Sanierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-ZOLL-BLOG/US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt

30.09.25 07:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Holzpreis
595,00 USD 0,50 USD 0,08%
News

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

US-Zölle auf Holz und Möbel zunächst geringer als angekündigt

US-Präsident Donald Trump hat am Montag Zölle auf Importe von Holz, Küchenschränken und bestimmten Möbelprodukten angekündigt, die zunächst geringer ausfallen werden als zunächst in Aussicht gestellt hat. Ab dem 14. Oktober soll ein Einfuhrzoll von 10 Prozent auf importiertes Holz und Schnittholz sowie 25 Prozent auf gepolsterte Holzmöbel und Küchenschränke erhoben werden. Die Zölle auf Möbelprodukte werden Anfang 2026 auf 30 Prozent steigen, die Zölle auf Küchenschränke auf 50 Prozent. Produkte aus bestimmten Ländern werden niedrigeren Zöllen unterliegen: Großbritannien wird mit einem Zollsatz von 10 Prozent, Japan und die Europäische Union mit Zöllen von höchstens 15 Prozent belegt. Vergangene Woche hatte Trump angekündigt, ab dem 1. Oktober 2025 Zölle in Höhe von 30 Prozent auf Möbelprodukte und 50 Prozent auf Schränke zu erheben.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 01:21 ET (05:21 GMT)

Nachrichten zu Holzpreis