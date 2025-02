Heidelberger Druck: 1-Euro-Marke zurückerobert

Christian Scheid

Bei einigen deutschen Nebenwerten scheint sich der Knoten zu lösen.

Zum Beispiel Heidelberger Druck: Angetrieben durch eine Kaufempfehlung eines Börsenbriefs sprang der Kurs des Druckmaschinenherstellers vor einigen Tagen in der Spitze um mehr als zehn Prozent nach oben. Dabei hat das Papier auch die 1-Euro-Marke hinter sich gelassen. Damit scheint die Phase des "Pennystock"-Daseins beendet - seit vergangenem Oktober bewegte sich die Heideldruck-Aktie über weite Strecken im Cent-Bereich unter der 1-Euro-Marke.

Das Unternehmen, das 2025 seinen 175. Geburtstag feiert, profitiert vom stetig wachsenden weltweiten Bedarf an Verpackungen. Der Markt wuchs in den vergangenen zehn Jahren weltweit um über 60 Prozent. In Zusammenarbeit mit Solenis greift Heideldruck den weltweiten Trend von Plastik bzw. Folie zu papierbasierten Verpackungen auf und bietet künftig Lösungen für den Druck von wiederverwertbaren Verpackungen vor allem für die Lebensmittelindustrie an. Bereits heute macht das Unternehmen im Segment Packaging mehr als 50 Prozent seines Umsatzes. Tendenz deutlich steigend.

Nach Markteinschätzungen wächst der für Heidelberg erreichbare weltweite Digitaldruckmarkt inklusive Service und Verbrauchsmaterialien von heute circa fünf Mrd. Euro bis zum Jahr 2029 auf 7,5 Mrd. Euro an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Industriegeschäft, wo Heideldruck schon heute Lösungen im Bereich des hochpräzisen Maschinenbaus, der Automobilindustrie und Elektromobilität und des Wasserstoffs anbietet. Der Fokus des Managements liegt auf der Erschließung neuer Produktfelder, Märkte und Industrien.

Die nächsten positiven Kursimpulse könnten die Quartalszahlen am 12. Februar bringen. Mutige Anleger bringen sich vorher in Stellung, etwa mit einem Discount Call der DZ BANK (ISIN DE000DQ0EEJ1).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.

