Aktie in diesem Artikel adidas 204,00 EUR

9,04% Charts

News

Analysen

adidas 204,00 EUR 9,04% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Sowohl die 2021er-Bilanz des Sportartikelherstellers als auch die Prognose für das neue Jahr seien wie erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ungewiss bleibe für den Konzern die Situation in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten angesichts des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine./tav/eas