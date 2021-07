Aktie in diesem Artikel adidas 313,35 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

adidas 313,35 EUR -0,51% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 315 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller bleibe hervorragend positioniert und profitiere vom langfristigen Wachstum der Branche, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte sich in den Zahlen für das zweite Quartal positiv niederschlagen./mf/bek