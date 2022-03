Aktie in diesem Artikel adidas 204,00 EUR

9,04% Charts

News

Analysen

adidas 204,00 EUR 9,04% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Trotz eines unerwartet schwachen Schlussquartals dürfte sich der Markt doch eher auf die Prognosen des Sportartikelherstellers konzentrieren, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick stimme trotz des schwieriger werdenden Umfelds zuversichtlich im Hinblick auf das geplante Wachstum und Margenverbesserungen./tav/mis