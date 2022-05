Aktie in diesem Artikel adidas 178,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Senkung der Jahresziele bedeute etwa zehn Prozent Korrekturbedarf für die Markterwartung an das operative Ergebnis (Ebit), schrieb Analyst Piral Dadhania am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/ajx