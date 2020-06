Aktie in diesem Artikel adidas 236,60 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Adidas auf "Underperform" belassen. Für Sportartikelhersteller insgesamt sieht Analystin Szilvia Bor in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Silberstreifen am Horizont. Die jüngste Asien-Konsumgüterkonferenz der Credit Suisse habe jedoch ihre Bedenken zu Adidas untermauert./ajx/ag