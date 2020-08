ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1583 Euro belassen. Das zweiten Quartal des Online-Zahlungsdienstleisters habe etwas unter den Konsensschätzungen, aber über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dem Unternehmen sei Wachstum in schwierigen Zeiten gelungen./mf/edh