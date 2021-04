ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2518 Euro belassen. Der niederländische Online-Zahlungsdienstleister wandele sich zunehmend in ein Unified-Commerce-Unternehnmen, das sämtliche Verkaufskanäle abdecke, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies schaffe neue Wachstumsmöglichkeiten./mf/bek