ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2853 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister bleibe der Favorit unter den Finanztechnologie-Firmen, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Konferenz in Amsterdam habe die positiven Trends in der Fintech-Branche unterstrichen./mf/tih