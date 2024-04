UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

09:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Bezahldienstleisters dürfte im Vergleich zum Schlussquartal 2023 etwas nachgelassen haben, schrieb Analyst Justin Forsythe in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen seien zugleich aber vorsichtig geschätzt, nach einer Phase, in der Wettbewerbsdruck Sorgen ausgelöst habe./mis/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 01:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 01:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

