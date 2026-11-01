Bernstein Research

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

20:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize in einem Ausblick auf den europäischen Lebensmittel-Einzelhandel im Jahr 2027 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er sei für die Branche zunehmend optimischer geworden, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die niederländisch-belgische Supermarktkette schrieb er jedoch, dass diese sich weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Investitionen in die Preisgestaltung und der Aufrechterhaltung der Margen bewege. Dies dürfte, insbesondere vor dem Hintergrund des laufenden Turnarounds in den US, der zentrale Diskussionspunkt bleiben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:31 / UTC

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