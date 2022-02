Aktie in diesem Artikel Allianz 213,25 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Die Münchner seien einen Schritt in die richtige Richtung vorangekommen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einem am Montag vorliegenden Nachklapp des der Jahreszahlen./ag/mis