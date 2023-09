UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" belassen. Die Experten um Analyst Will Hardcastle listeten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu den Versicherern Schlüsselfragen für die kommende Saison der Konferenzen auf. Bei der Allianz steht für sie Preisentwicklung in der Kraftfahrtversicherung an erster Stelle sowie der Rückversicherungsschutz und die Entwicklung beim Vermögensverwalter Pimco. Als Sektorfavoriten nannten die Experten Axa, Prudential, Scor, ASR und Hiscox./tav/tih

