FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Versicherer habe die direkten Covid-19-Belastungen weitgehend verarbeitet und die Prognosen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die endgültige Absage der verbleibenden Aktienrückkäufe sei in dem weiterhin krisenhaften Umfeld folgerichtig. Die in mehreren europäischen Ländern erneut verordneten "Lockdowns" du?rften zu keinen gravierenden versicherungstechnischen Belastungen mehr führen, selbst wenn sie bis in das nächste Jahr hinein andauern sollten./la/edh