NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Allianz nach Zahlen von 215 auf 219 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe nun sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzung für 2020 habe er leicht gesenkt, dafür aber die für 2021 und 2022 etwas deutlicher angehoben./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 12:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.