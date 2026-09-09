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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

13:31 Uhr
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
272,95 EUR 1,65 EUR 0,61%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Die nun endlich angehobenen Preise auch für die iPhones der Reihen 16 und 17 dürften die Absätze weiter belasten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

Zusammenfassung: Apple Underperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 263,66
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 315,34		 Abst. Kursziel*:
-16,39%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
$ 317,58		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,98%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 317,93

*zum Zeitpunkt der Analyse

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