ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Der Online-Modehändler habe mitgeteilt, seine Geschäftsjahresergebnisse erst am 1. November und damit eine Woche später als geplant zu veröffentlichen, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnten die Wirtschaftsprüfer von PwC ihre geplanten Tests abschließen, habe Asos mitgeteilt. Rajani äußerte sich zuversichtlich, dass sich der Gewinn des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023/24 und darüber hinaus wieder erholen werde. Das Strategie-Update am 1. November dürfte zudem mehr Licht in die sogenannten "Driving Change"-Initiativen des Konzerns bringen./ck/he

