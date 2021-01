ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Asos von 5800 auf 6650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Simon Irwin begründete das höhere Kursziel für die Aktien des britischen Online-Modehändlers mit einer höheren Marktbewertung der gesamten Branche. Das Unternehmen habe in den vergangenen zwei Jahren enorme Fortschritte gemacht, hieß es in der am Mittwoch vorliegenden entsprechenden Studie./bek/ck