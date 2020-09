NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Asos von 5000 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Kursziel für das Modeunternehmen sei vor allem von erhöhten Erwartungen an die Margenentwicklung bestimmt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Sektorkontext der Online-Bekleidungsanbieter biete das Unternehmen das beste Chance-Risiko-Verhältnis. /mf/tih