NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1000 auf 850 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Sherri Malek reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis des Online-Modehändlers in den Folgejahren um 18 bis 27 Prozent. Ihre Wachstumsannahmen insbesondere für das internationale Geschäft der Briten seien nun konservativer./gl/he