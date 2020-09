ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Der europäische Versicherersektor brauche keine allgemeinen Dividenden-Ausschüttungsverbote mehr, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daher gelte es nun zwischen solchen Unternehmen mit Dividendenrisiken zu unterscheiden und solchen mit Chancen. Vor allem Versicherer aus den Benelux-Ländern und EU-Nichtleben-Versicherer böten diesbezüglich attraktive Risiko/Chancen-Profile. Unter den europäischen Unternehmen, die in verschiedenen Versicherungszweigen aktiv sind, sieht er etwa höhere Dividendenrisiken bei Axa und geringere bei Generali./ck/ajx