FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Nach dem Kursrückschlag kämen die Papiere des britischen Pharmakonzerns in einen Bereich mit einem ausgesprochen attraktiven Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - selbst vor den Daten der DESTINY-Breast04-Studie, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/tih