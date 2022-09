FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 12000 Pence belassen. Eine Umfrage in Fachkreisen zu den zuletzt vom Konzern vorgestellten Daten zum Brustkrebsmedikament Trodelvy habe ein leicht negatives Bild ergeben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte schätzt die Daten und dadurch auch die Umfrageergebnisse allerdings als nicht sonderlich relevant für den Pharmakonzern ein./tav/ag