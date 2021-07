ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 9200 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten verwies auf die jüngsten Quartalszahlen des vom britischen Pharmakonzern übernommenen US-Anbieters Alexion. Dessen Umsatzwachstum habe sich angenehm beschleunigt, was Gutes für das pro forma-Ergebnis von Astrazeneca erwarten bedeute, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/edh