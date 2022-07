Aktie in diesem Artikel AUTO1 7,03 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Auto1 nach einem Zwischenbericht zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei mit der Zahl der verkauften Fahrzeuge etwas unter seiner und der durchschnittlichen Analystenschätzung geblieben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Allerdings solle das Rohergebnis je Fahrzeug (GPU) im Privatkundensegment Autohero, also der Verkaufserlös minus Ankaufpreis je Fahrzeug, bereits im zweiten Quartal das für das Geschäftsjahr 2023 angestrebte Niveau von etwa 1000 Euro erreichen, hob Malek positiv hervor. Das deute auf eine stärkere Konzentration in Richtung Rentabilität statt auf Wachstum hin./ck/bek