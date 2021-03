Aktie in diesem Artikel BASF 71,13 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BASF nach einer hauseigenen Konferenz zum Thema Nachhaltigkeit (ESG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Chemiekonzern sehe sich mit dem Schwenk in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschafts- und Kundenbasis bereits auf einem guten Weg, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Chancen im anstehenden Jahrzehnt seien immens./gl/tav