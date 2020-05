LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BASF von 54 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal markiere wohl den Tiefpunkt der Gewinnentwicklung, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Tempo der Erholung bleibe aber unklar. Die Ludwigshafener dürften aber im Aufschwung stark profitieren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2020 / 10:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



