FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Durch die Segmente Nutrition & Care sowie Agrarprodukte sei das Portfolio des Chemiekonzerns in der Covid-19-Krise teilweise abgesichert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund höherer Bewertungsmultiplikatoren sehe er den fairen Wert nun etwas höher./tih/ck