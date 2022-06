Aktie in diesem Artikel BASF 41,54 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BASF vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) dürfte um zwölf Prozent zum Vorjahreszeitraum gesunken sein, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dieser Prognose liege er aber um zwölf Prozent über der aktuellen Konsensschätzung. Lockdowns in China, höhere Rohstoff- und Energiekosten sowie Lieferkettenunterbrechungen nebst Ukraine-Krieg sorgten für Gegenwind. Insgesamt sollte der Chemiekonzern aber weiter gut vorankommen./ajx/edh