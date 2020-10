Aktie in diesem Artikel BASF 54,72 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal von 56 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Counihan hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) in den Jahren 2020 und 2021 an. Er geht davon aus, dass der freie Barmittelfluss des Chemiekonzerns im Jahr 2021 die Dividende abdecken wird. Damit dürfte die Dividendenrendite deutlich über der anderer Chemiewerte liegen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 16:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.